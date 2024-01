Rodney Holbrook aus Builth Wells in Wales staunte nicht schlecht, als eines Tages seine Werkbank aufgeräumt war. Obwohl er diese zuvor unordentlich verlassen hatte, lagen alle Gegenstände in einer Kiste. Was war da passiert?

Builth Wells/DUR. - Das manche Menschen einen Hang zur Ordnung haben, ist bekannt. Doch auch einige Tiere mögen es ordentlich. Dies fand jedenfalls der Waliser Rodney Holbrook vor knapp zwei Monaten heraus.

Der pensionierte 75-jährige Postmann wunderte sich eines Tages, dass seine Werkbank, die er am Tag zuvor unordentlich verlassen hatte, aufgeräumt war. Alle herumliegenden Gegenstände waren ordentlich in einer Box verstaut.

Maus beim Aufräumen gefilmt

Um herauszufinden, was in seinem Schuppen vor sich geht, stellte Holbrook eine Nachtsichtkamera in der Garage auf. Dabei filmte er eine Maus, die alle auf der Werkbank herumliegenden Gegenstände fleißig in eine Box legte.

Gegenüber dem BBC erklärter er: "Das geht nun schon seit Monaten so. Ich konnte es nicht glauben, als ich sah, dass eine Maus aufräumt. Deswegen habe ich der Maus den Spitznamen 'Walisische Ordnungsmaus' verpasst."

Holbrook experimentierte dann mit verschiedenen Gegenständen, die er auf der Werkbank liegen ließ. Die Maus räumte jedoch alles fein säuberlich in die Aufbewahrungsbox. "In neunundneunzig von hundert Fällen räumt die Maus die ganze Nacht über auf", erklärte Holbrook gegenüber dem BBC weiter.

Nun weiß Holbrook jedenfalls, dass er einen fleißigen Helfer in seinem Schuppen hat, der die Werkbank aufräumt, wenn er es mal vergisst.