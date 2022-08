Tierpark-Mitarbeiter wird von Antilope tödlich verletzt

Mörbylånga/dpa - In einem Tierpark auf der schwedischen Insel Öland hat eine große Antilope einen Mitarbeiter getötet. Der Mann habe das Tier nach der Schließung des Parks am Sonntagabend in den Stall bringen wollen, sagte ein Polizeisprecher dem schwedischen Rundfunk am Montag: "Im Zusammenhang damit ist etwas geschehen, das dazu geführt hat, dass die Antilope ihn aufgespießt hat." Bei dem Tier handelt es sich um eine Elenantilope, auch Eland genannt.

Nach Angaben des Parkbesitzers Richard Berglund hatte der Mitarbeiter langjährige Erfahrung im Umgang mit Elenantilopen. "Das ist ein trauriger Tag", sagte Berglund dem schwedischen Rundfunk.

Er sei selbst bei dem Vorfall dabei gewesen. "Wir wollten die Tiere füttern, und plötzlich hat es angegriffen. Wir haben vorher noch nie Probleme mit den Tieren gehabt."