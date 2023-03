Wilhelmshaven - Als Mensch nur zu Gast: In humorvollen Videos erklären überlebensgroße Robben, Austernfischer, Sandregenpfeifer und andere Tiere das richtige Verhalten im Wattenmeer. Unter dem Motto „Hier bist du Gast. Hier darf ich sein.“ soll die Kampagne Wattenmeer-Besucher zu einem respektvolleren Umgang mit dem Weltnaturerbe und seinen Bewohnern bewegen, wie das Gemeinsame Wattenmeersekretariat (CWSS), der WWF Deutschland und die Nationalparkverwaltungen des Wattenmeers am Donnerstag mitteilten. In der deutschen Version der Kurzvideos leiht der Hamburger Musiker Jan Delay den Tierkostümen seine Stimme.

So scheucht etwa in einem Clip eine riesige Ringelgans eine Familie beim Essen auf, anstatt wie sonst selbst von Besuchern aufgescheucht zu werden. Die Wattenmeer-Nationalparks sind alljährlich ein beliebtes Urlaubsziel. Nach Angaben der beteiligten Institutionen gab es insbesondere während der Corona-Pandemie vermehrt Verstöße gegen die Verhaltensregeln.