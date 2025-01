Köln - Der durch seine Videos auf Instagram und Tiktok berühmt gewordene Antiquar und Literaturkenner Klaus Willbrand ist tot. Er sei am Mittwoch in einem Krankenhaus in seiner Heimatstadt Köln im Alter von 83 Jahren „friedlich eingeschlafen“, sagte seine Digitalberaterin Daria Razumovych der Deutschen Presse-Agentur. Es sei ihm schon längere Zeit gesundheitlich nicht mehr so gut gegangen. Zuvor hatte die „Tagesschau“ berichtet.

Im vergangenen Februar hatte der hagere alte Herr mit den weißen Haaren kurz davor gestanden, sein Antiquariat zu schließen. Daraufhin überredete ihn Razumovych dazu, kurze Videos zu machen, in denen er über Literatur sprach. Diese Videos wurden seit vergangenem März binnen kürzester Zeit zu einem Hit in den sozialen Netzwerken. „Ich werde, wenn alles klappt, das Antiquariat weiterführen“, sagte Razumovych. „Das war sein größter Wunsch.“