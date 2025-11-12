Hunderttausende folgen Durgun und seinen pointierten Videos zu deutscher Sprache, Migration und Rassismus. Jetzt wird er als Brückenbauer zwischen Kulturen geehrt - und weil er dabei so lustig ist.

Hat schon mehrere Preise abgeräumt, nun soll die Krone für Beste Unterhaltung dazukommen: Tahsim Durgun. (Archivbild)

Köln/Bielefeld - Der Autor und Social-Media-Creator Tahsim Durgun wird beim Musikpreis 1Live-Krone in der Kategorie „Beste Unterhaltung“ ausgezeichnet. Damit will die Redaktion der jungen Radiowelle den 30-jährigen Oldenburger „für sein außergewöhnliches Talent, mit dem er Brücken zwischen Kulturen, Genres und Generationen schlägt“ würdigen, teilt der WDR mit. Durgun stehe für Authentizität und einen klaren, unverwechselbaren kreativen Stil, hieß es weiter.

Von hunderttausenden Followern geschätzt

Durgun folgen bei Tiktok und Instagram zusammengenommen mehr als eine Million Menschen. Unter den Alias-Namen tahdur bzw. tahdurr setzt er sich vor dem Hintergrund seiner kurdisch-jesidischen Familiengeschichte in kurzen Clips humorvoll mit deutscher Grammatik und Gesellschaft, Rassismus und dem Hin- und Hergerissensein zwischen zwei Kulturen auseinander. Er nutze dabei seine Reichweite, um gesellschaftliche Debatten anzustoßen und neue Perspektiven aufzuzeigen. 2024 hatte er beim Grimme-Online-Award den Publikumspreis gewonnen.

Auch sein im Frühjahr erschienenes Bestseller-Buch „Mama, bitte lern Deutsch“ bietet Einblicke in die Herausforderungen von Migration. Bereits seit Frühjahr 2024 moderiert er das Format „TIF- Tahsims Interview-Format“ bei funk, dem gemeinsamen Jugendangebot von ARD und ZDF im Internet.

„Seine Arbeit spiegelt nicht nur seine persönliche Geschichte wider, sondern auch den Sound und die Themen einer ganzen Generation“, begründet die 1Live-Redaktion ihre Wahl für den diesjährigen Preisträger.

Wer noch auf eine Krone hoffen darf:

Die Verleihung findet am 4. Dezember statt, wobei die Preisträger in den meisten anderen Kategorien vorab von der Hörerschaft bestimmt werden. Zu den Nominierten in insgesamt neun Publikumskategorien zählen etwa Ski Aggu, Nina Chuba, Apache 207 oder Ayliva.

Der WDR nennt die 1Live-Krone Deutschlands größten Musikpreis. Die Verleihungsparty im Bielefelder Lokschuppen wird live im WDR-Fernsehen, Radio und online übertragen.