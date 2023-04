Magdeburg - Cheftrainer Christian Titz vom 1. FC Magdeburg muss vor dem Zweitliga-Spiel an diesem Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim SSV Jahn Regensburg um Moritz Kwarteng und Cristiano Piccini bangen. „Bei Mo geht der Muskel immer wieder zu, wenn er das Tempo erhöht. Cristiano will ich nun teilweise ins Mannschaftstraining integrieren“, sagte Titz am Donnerstag auf der Pressekonferenz in Magdeburg und ergänzte: „Wir brauchen den heutigen und morgigen Tag noch, um zu wissen, wen wir aufstellen.“

Nach dem starken Auftritt beim 3:0 gegen Hansa Rostock will der FCM gegen die abstiegsbedrohten Oberpfälzer nachlegen. Titz warnt aber: „Sie haben in den letzten Wochen gepunktet, sich stabilisiert und gegen den FC St. Pauli ein gutes Spiel abgeliefert. Sie verteidigen kompakt in der Tiefe, sind gut im Umschaltspiel und die Mannschaft versucht, auch mit dem Ball Akzente zu setzen“, betonte Titz.

Aber auch bei seinem Team sah er zuletzt einen deutlichen Aufwärtstrend. „Ich finde, dass wir uns seit Wochen stabilisiert haben, unsere defensive Struktur deutlich besser gefunden haben, unsere Standards mittlerweile besser verteidigen und die individuellen Fehler abgestellt haben.“ In der Offensive bescheinigte er seinen Jungs ohnehin schon „eine gute Qualität“, doch auch da habe man sich nochmal gesteigert.