Magdeburg - Nach dem bitteren Pokal-Knockout gegen Fortuna Düsseldorf wartet für den 1. FC Magdeburg die nächste schwere Aufgabe im Alltag der 2. Fußball-Bundesliga. Die Elbestädter müssen an diesem Samstag (13.00 Uhr/Sky) bei der SpVgg Greuther Fürth antreten. Die Franken haben von den vergangenen neun Liga-Partien sieben gewonnen, zuletzt gar eine Siegesserie von fünf Partien ohne Gegentreffer hingelegt. „Greuther Fürth ist eine Mannschaft, die sich in den letzten Wochen erfolgreich präsentiert, in der Art zu spielen sehr zweikampfstark ist, kompakt steht, enge Abstände hat. Und eine Mannschaft, die eng pressen will, den Gegner hoch anläuft. Was sie auch auszeichnet, ist das schnelle schnörkellose Spiel, dass sie schnell die Tiefe suchen und mit hohem Tempo nachrücken“, warnte FCM-Coach Christian Titz am Freitag auf der Pressekonferenz.

Fürth ist derzeit auf Tabellenrang fünf und könnte bei Patzern der Konkurrenz und einem Sieg gegen Magdeburg sogar an die Aufstiegsplätze klopfen. Magdeburg schaffte in der Liga zuletzt zwei Siege und befand sich vor dem Dämpfer im DFB-Pokal wieder im Aufwärtstrend. Das letzte Duell in Fürth im März ging allerdings mit 0:3 verloren.