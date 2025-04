Wandern macht oft Blasen - also Blasenpflaster drauf und gut. Bei Tobias Schlegl hat das nicht geholfen. Das Drama hat er für seine Leser dokumentiert. Dank der Lektorin aber in limitierter Auflage.

Das tat weh. Der Jakobsweg hat Tobias Schlegl Blasen beschert, die er auf Wunsch auch gern seinen Lesern zeigen will.

Hamburg - Der Hamburger Moderator und Notfallsanitäter Tobias Schlegl (47, „Extra3“) will auf seiner Lesereise viele Fotos von seinen auf dem Jakobsweg bekommenen Blasen an den Füßen zeigen. „Ich habe meine Füße jeden Tag fotografiert. Ins Buch haben die Fotos es ja leider nicht geschafft. Das hat meine Lektorin glücklicherweise verhindert“, sagte Schlegl mit einem Grinsen der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Bei seinen Lesungen soll dann das Publikum entscheiden, wie viel es erträgt. „Es darf dann abstimmen, ob ich die Fotos zeigen soll oder nicht.“

Der Hamburger ist zusammen mit seiner Mutter fast 40 Tage lang und mehr als 700 Kilometer über den Jakobsweg gelaufen. Dabei hat er sich nicht nur eine kolossale Blase gelaufen. Er hat über diese intensive Mutter-Sohn-Zeit das Buch „Leichtes Herz und schwere Beine“ geschrieben. Das Buch erscheint am 4. April im Piper-Verlag.