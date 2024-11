Tochter nach gewaltsamem Tod der Eltern in Untersuchungshaft

Landshut - Nach dem gewaltsamen Tod zweier älterer Eheleute in Landshut sitzt die Tochter des Paares nunmehr in Untersuchungshaft. Ein Ermittlungsrichter des Amtsgerichts München erließ am Samstag Haftbefehl gegen die 41 Jahre alte Frau, wie das Polizeipräsidium Niederbayern mitteilte. Sie steht unter dringendem Tatverdacht des zweifachen Totschlags

Am Freitag hatte der 44 Jahre alte Bruder der Frau die Polizei in der Mittagszeit alarmiert und berichtet, dass seine Eltern tot im Haus lägen. Er selbst war demnach von seiner Schwester mit dem Messer verletzt worden. Die 73 und 75 Jahre alten Eltern wurden am Samstag im rechtsmedizinischen Institut der Uni München obduziert. Nach vorläufigem Ergebnis waren mehrere Messerstiche die Todesursache.

Nach der Tat hatten am Freitag rund 60 Polizisten mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber nach der Frau gefahndet. Sie war zu Fuß unterwegs und wurde gut zwei Stunden später unweit des Tatorts festgenommen. Während der Fahndung hatte die Polizei die Bewohner der Nachbarschaft gewarnt, sich der Frau nicht zu nähern, da ein psychischer Ausnahmezustand nicht ausgeschlossen werden könne. Motiv und nähere Umstände der Tat waren zunächst nicht geklärt, die Kripo ermittelt.