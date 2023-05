Dessau-Roßlau - Ein Mann aus Köthen ist am Mittwoch wegen sexuellen Missbrauchs seiner Tochter sowie seiner Nichte vor dem Landgericht Dessau-Roßlau zu sieben Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Der 54-Jährige soll zudem kinderpornografische Schriften hergestellt und besessen haben, teilte das Landgericht am Mittwoch mit. Bei einer Durchsuchung der Wohnung des Mannes im August 2020 seien mehr als 16.000 Bilddateien sichergestellt worden. Er soll die Taten in einem Zeitraum von mehreren Jahren begangen haben. Das Urteil gegen den weitgehend geständigen Beschuldigten sei noch nicht rechtskräftig, hieß es.