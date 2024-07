Leipzig - Nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes in Leipzig läuft die Suche nach dem Täter. Bislang sei noch unbekannt, wer den 39-Jährigen in der Nacht zum Sonntag auf der Eisenbahnstraße so schwer verletzt hat, dass er wenig später starb, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Bisherigen Informationen zufolge soll es eine tätliche Auseinandersetzung gegeben haben. Die Hintergründe blieben zunächst unklar. Die Polizei ermittelt wegen eines Tötungsdelikts.