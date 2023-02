Bad Nenndorf - Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) stellt am Donnerstag (11.00 Uhr) ihre Jahresstatistik zu ertrunkenen Menschen vor. Damit will die Organisation auf die Gefahren von Gewässern aufmerksam machen. Im vergangenen Jahr meldete der Verein aus dem niedersächsischen Bad Nenndorf 299 Badetote - und damit so wenige wie seit über 20 Jahren nicht mehr. Mit Stichtag 20. Juli waren es im aktuellen Jahr 199 Menschen. Laut der DLRG kommt es vor allem in heißen und trockenen Perioden zu vielen Badeunfällen.