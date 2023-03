Eilenburg - Der dramatische Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 87 bei Eilenburg (Landkreis Nordsachsen) am vergangenen Donnerstag hat ein viertes Menschenleben gekostet. Wie die Polizeidirektion Leipzig am Dienstag mitteilte, ist ein 67 Jahre alter Mann am Montag im Krankenhaus gestorben. Er war Insasse in einem der involvierten Fahrzeuge. „Die anderen drei Beteiligten werden weiterhin mit schwersten Verletzungen im Krankenhaus behandelt“, hieß es.

Zudem wurden weitere Informationen über den Unfall bekannt. Demnach hatte ein 18 Jahre alter Autofahrer vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen verloren und zunächst ein vor ihm fahrendes Auto berührt. Dieses Auto kollidierte dann im Gegenverkehr mit einem Lastwagen. Auch der Wagen des 18-Jährigen geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte mit zwei Autos zusammen.

Bei dem Unglück waren ein 72 Jahre alter Mann und zwei Frauen im Alter von 71 und 68 Jahren schon an der Unfallstelle gestorben. Zwei Menschen - ein 64-jähriger Mann und eine 63 Jahre alte Frau - befinden sich genau wie der Unfallfahrer noch im Krankenhaus. Die Polizei ermittelt gegen den jungen Mann unter anderem wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung. Er steht außerdem im Verdacht, keine Fahrerlaubnis zu besitzen.