Nach den tödlichen Schüssen auf einen 32-Jährigen in Köln ist der Täter weiterhin auf der Flucht. Er soll einen Elektroroller benutzt haben. Eine Mordkommission ermittelt.

Tödliche Schüsse vor Fitnessstudio: Fahndung dauert an

In Köln starb am Dienstag ein 32-Jähriger durch einen oder mehrere Schüsse. Der Täter ist weiter auf der Flucht.

Köln - Im Fall des vor einem Fitnessstudio in Köln niedergeschossenen und tödlich verletzten 32-Jährigen dauert die Fahndung nach dem Täter an. Auch Stunden nach der Tat sei der Gesuchte weiterhin flüchtig, sagte eine Polizeisprecherin am frühen Mittwochmorgen der Deutschen Presse-Agentur. Zu möglichen Hintergründen der Tat äußerten sich die Ermittlungsbehörden bislang nicht. Eine Mordkommission ermittelt.

Der bislang unbekannte Täter hatte den oder die Schüsse am Dienstagnachmittag abgegeben. Der Schwerverletzte wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er kurz darauf starb. Zeugen berichteten, der Täter sei noch jung, maskiert und dunkel gekleidet gewesen. Er soll auf einem Elektroroller geflüchtet sein. Für die Fahndung setzte die Polizei auch einen Spürhund ein.

Es gebe Hinweise, dass der 32-Jährige aus dem Bereich des Studios kam und in ein Auto einsteigen wollte, hatte ein Polizeisprecher am Dienstag erklärt. In dem Wagen habe eine Frau gesessen, die unverletzt geblieben sei. Eine Kugel durchschlug die Heckscheibe des Wagens.