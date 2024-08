Bei Rohr- und Kanalarbeiten verletzt sich in Nordhessen ein 46-Jähriger. Sein Arbeitsgerät hat sich verkantet. Der Mann aus dem südlichen Niedersachsen stirbt noch am Unfallort.

Wabern/Hann. Münden - Bei einem Arbeitsunfall mit einem Trennschleifer ist im nordhessischen Schwalm-Eder-Kreis ein Mann ums Leben gekommen. Laut Polizei erlag der 46-jährige Niedersachse noch am Unfallort in Wabern im Ortsteil Niedermöllrich seinen schweren Verletzungen. Bei Rohr- und Kanalarbeiten hatte sich sein Trennschleifer verkantet, war zurückgeschnellt und in den Hals des Unfallopfers eingedrungen.

Der Mann stammte aus dem Raum Hann. Münden im südlichen Niedersachsen. „Die Ermittlungen ergaben bislang keinerlei Hinweise auf strafrechtlich relevante Sachverhalte“, teilte die Polizei weiter mit. Der Mann war Mitarbeiter einer Baufirma im Schwalm-Eder-Kreis gewesen.