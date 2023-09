Naunhof - Ein 81-Jähriger ist am Dienstag bei einem Badeunfall in einem See nahe Leipzig ums Leben gekommen. Angehörige hatten die Einsatzkräfte alarmiert, weil der Mann seit geraumer Zeit nicht mehr vom Baden im Grillensee in Naunhof (Landkreis Leipzig) zurückgekehrt war, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr konnte den 81-Jährigen leblos aus dem Wasser ziehen, jede Hilfe kam aber zu spät. Die Polizei ermittelt nun zur genauen Todesursache.