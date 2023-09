Verden (Aller) - Eine 31-jährige Frau ist in Verden (Aller) tödlich mit einem Messer verletzt worden. Trotz medizinischer Versorgung sei die Frau noch am Tatort gestorben, teilte die Polizei am Samstag mit. Nach ersten Ermittlungen werde ein 31 Jahre alter Mann verdächtigt, die Frau in der Nacht von Freitag auf Samstag angegriffen zu haben, er sei in den frühen Morgenstunden festgenommen worden. Er sei in einer Wohnung in der Nachbarschaft ausfindig gemacht worden. Laut Polizei hatten Opfer und Verdächtiger eine persönliche Beziehung.