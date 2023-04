Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort.

Masserberg - Ein Mopedfahrer ist im Landkreis Hildburghausen gegen einen Baum geprallt und gestorben. Der 19-Jährige sei bei Heubach, einem Ortsteil von Masserberg, in einer Kurve von der Straße abgekommen, sagte ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale am Samstag. Die Meldung zum Unfall sei am Samstagvormittag eingegangen.