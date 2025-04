In Graben geschleudert

Eine Motorradfahrerin ist in einen Graben geschleudert und tödlich verunglückt. (Symbolbild)

Bad Bentheim - Eine Motorradfahrerin ist von der Autobahn 31 in einen Graben geschleudert worden und tödlich verunglückt. Die 43-Jährige erlag noch am Unfallort bei Bad Bentheim ihren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Sie fuhr am Samstagnachmittag mit ihrem Motorrad Richtung Bottrop. Warum sie von der Fahrbahn abkam, ist laut Polizei unklar. Ein Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen.