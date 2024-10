Ein Streit zwischen zwei Männern in einer Zittauer Asylunterkunft eskaliert - mit tödlichem Ausgang für einen 41-Jährigen. Ein 24-Jähriger sitzt nun in U-Haft.

Tödlicher Streit in Asylunterkunft: 24-Jähriger in U-Haft

Tödlicher Streit in Asylunterkunft: Ein 24-Jähriger befindet sich nun in U-Haft. (Symbolfoto)

Zittau - Nach dem tödlichen Streit in einer Zittauer Asylunterkunft ist ein 24-Jähriger wegen dringenden Tatverdachts in Untersuchungshaft. Dies sei auf Antrag der Staatsanwaltschaft erfolgt, teilte die Anklagebehörde in Görlitz mit. Am Mittwoch war ein 41 Jahre alter Mann aus Pakistan durch Messerstiche tödlich verletzt worden. Der 24-Jährige aus Indien war wenig später festgenommen worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft dauern die Ermittlungen zur Tat und zum Motiv an. Weitere Details wurden nicht genannt.