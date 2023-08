Gera - Ein 53-jähriger Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Gera tödlich verunglückt. Der Mann war am Samstagabend auf der Gerhart-Hauptmann-Straße unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abkam, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach krachte das Auto gegen einen Schutthaufen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.