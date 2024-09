Ein Autofahrer setzt nahe Quedlinburg in einer Rechtskurve zum Überholen an. Sein Wagen kracht in ein entgegenkommendes Fahrzeug - und überschlägt sich mehrmals.

Quedlinburg - Ein Autofahrer hat sich bei einem Unfall im Kreis Harz mehrfach mit seinem Auto überschlagen und tödliche Verletzungen erlitten. Der 60-Jährige starb noch an der Unfallstelle auf der Landesstraße 66 nahe Quedlinburg, wie die Polizei mitteilte. Er hatte in einer Rechtskurve zum Überholen angesetzt und war mit seinem Wagen in ein entgegenkommendes Auto gekracht. Die Wucht des Unfalls war so groß, dass sich sein Fahrzeug mehrmals überschlug. Ein weiteres Auto fuhr danach auch noch in die Unfallstelle, zudem wurde das überholte Fahrzeug durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt. Vier Autoinsassen zogen sich leichte Verletzungen zu.