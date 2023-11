Delmenhorst - Nach dem tödlichen Unfall in Delmenhorst hat die Halterin des Fluchtwagens bestritten, den Wagen zum Zeitpunkt des Unfalls gefahren zu haben. Unklar sei noch immer, wer gefahren sei, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Ermittelt werde in alle Richtungen, darunter seien auch Menschen aus dem näheren Umfeld der Halterin des SUV. Der Unfall ereignete sich am Sonntagabend zwischen dem Auto und einem 58 Jahre alten Fußgänger. Der Fahrer oder die Fahrerin flüchtete nach dem Aufprall. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Fußgänger in einer Tempo-30-Zone die Straße überqueren, als er von dem Wagen erfasst wurde. Zuvor hatte der NDR berichtet.

Erst am Donnerstag hatte die Polizei den Wagen gefunden, der zuletzt auf eine Frau aus Delmenhorst zugelassen war. Passanten war der geländegängige Wagen auf dem Gelände einer ehemaligen Kunststofffabrik aufgefallen. Das schwarze SUV, an dem keine Kennzeichen mehr angebracht waren, zeigte früheren Angaben der Polizei zufolge eindeutige und passende Unfallspuren und wurde beschlagnahmt.

Die Polizei hatte zunächst erfolglos Halter von Fahrzeugen gesucht, die dem Modell des Unfallfahrzeugs entsprachen. Eine heiße Spur ergab sich zunächst nicht. Am Dienstag wurde ein Hinweisportal eingerichtet und ein Aufruf in den sozialen Medien gestartet - der Beitrag wurde laut Polizei oft geteilt und über 50.000 Mal aufgerufen.