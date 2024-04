Tödlicher Unfall in Hildburghausen: Fahrer ermittelt

Hildburghausen - Nachdem ein 83-Jähriger am Montagnachmittag auf einem Fußgängerüberweg in Hildburghausen von einem Lkw angefahren und tödlich verletzt worden ist, konnte nun der Fahrer ermittelt werden. Das bestätigte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstagmorgen. Zunächst konnten keine weiteren Einzelheiten mitgeteilt werden. Einem Bericht von „TAG24“ zufolge sei der Lkw-Fahrer 63 Jahre alt. Gegen den Mann werde nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Tötung ermittelt.

Nachdem der Lkw-Fahrer am Montagnachmittag noch eine Frau passieren gelassen hatte, beschleunigte er wieder, wie die Polizei mitteilte. Dabei „übersah er womöglich den 83-Jährigen“, der ebenfalls noch versucht habe, die Fahrbahn zu überqueren. Der Senior sei lebensgefährlich verletzt worden und noch an der Unfallstelle gestorben. Der Lkw fuhr laut Polizei weiter.