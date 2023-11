Wilsdruff - Bei einem Auffahrunfall auf der A4 bei Wilsdruff (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) ist am Freitag ein Mensch gestorben. Die Person habe in einem der an dem Unfall beteiligten Laster gesessen, sagte ein Polizeisprecher. Nach dem Unfall war die Autobahn zwischen der Anschlussstelle Wilsdruff und dem Autobahndreieck Nossen in beide Richtungen voll gesperrt.

Insgesamt waren den Angaben zufolge ein Gefahrgut-Laster und zwei weitere Lastwagen in den Unfall verwickelt. Der geladene Stickstoff aus dem Lastwagen trete leicht aus, hieß es. Demnach pumpt die Feuerwehr den Gefahrguttransporter aus. Nähere Angaben zu der verstorbenen Person sowie möglichen weiteren Verletzten machte die Polizei vorerst nicht.

Erst gestern hatte es auf der A4 einen schweren Unfall gegeben. Bei Nossen im Landkreis Meißen war am Donnerstagnachmittag ein Lastwagen an einem Stauende auf einen Gefahrgut-Laster aufgefahren. Dabei wurde der Fahrer des ersten Lkws schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.