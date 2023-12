Gera - Ein 42-Jähriger ist in Gera mit einem gestohlenen Motorrad tödlich verunglückt. Ersten Erkenntnissen nach fuhr der Mann am Mittwochabend in Gera-Liebschwitz auf der B92 geradewegs über den dortigen Kreisverkehr und kam infolgedessen zu Fall. Wie die Polizei am Donnerstag weiter mitteilte, war das Motorrad zuvor in Leipzig als gestohlen gemeldet worden. Zudem sei der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis gewesen und habe Drogen bei sich gehabt.