In Waldgebiet versteckt

Die Polizei warnte davor, in der Region Dinklage Anhalter mitzunehmen. (Symbolbild)

Dinklage - Zwei Männer, die mutmaßlich in einen tödlichen Unfall verwickelt waren, sind von der Polizei gefasst worden. Die Beamten nahmen die beiden Männer nach einer Fahndung in einem Waldgebiet in Dinklage bei Vechta fest, wie die Polizei mitteilte. Zuvor wurde unter anderem mit einem Hubschrauber nach einem der beiden Männer gesucht.

Am späten Mittwochabend war einer der beiden Männer aufgefallen, als er eine Hotelmitarbeiterin an einem Lagerraum mit einer Tür umstieß und danach die Flucht ergriff. Er war nach Angaben der Hotelmitarbeiterin blutverschmiert und verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei den beiden Männern um Unfallbeteiligte handelt, die nach dem tödlichen Crash am Dienstag auf der A1 an der Anschlussstelle Lohne/Dinklage das Weite gesucht hatten. Bei dem Unfall war ein Auto auf einen Sattelzug gekracht. Drei Menschen stiegen aus dem Auto aus - einer von ihnen wurde von einem anderen Wagen erfasst und getötet. Im Unfallauto wurden Sturmhauben und Einbruchswerkzeug gefunden.

Nach Polizeiangaben verdichteten sich im Laufe des Tages die Hinweise, dass sich die zwei gesuchten Männer in einem Waldgebiet am Bockhorster Moor aufhalten. Die Polizei umstellte daraufhin das Waldgebiet und durchsuchte es dann. Dabei kamen auch Spürhunde, Drohnen und ein Hubschreiber zum Einsatz.

Die beiden Männer wurden, nachdem sie entdeckt wurden, zunächst vom Rettungsdienst versorgt. Gegen sie wird nun wegen fahrlässiger Tötung in Verbindung mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ermittelt.