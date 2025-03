Polizei und Rettungsdienst waren bei einem tödlichen Unfall in Zwickau im Einsatz. (Symbolbild)

Zwickau - Ein Autofahrer ist in Zwickau gegen einen Baum geprallt und gestorben. Der 71-Jährige war laut Polizei am Dienstagnachmittag mit seinem Wagen von der Straße abgekommen, über einen Fuß- und Radweg gefahren und gegen den Baum gekracht. Der Grund dafür sei noch unklar. Der Mann starb den Angaben zufolge noch am Unfallort im Ortsteil Neuplanitz.