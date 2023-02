Bad Gottleuba-Berggießhübel - Ein 56-Jähriger ist im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge von einem Auto angefahren worden und gestorben. Die 46 Jahre alte Autofahrerin war am Sonntag auf der Staatsstraße 174 in Richtung Bad Gottleuba-Berggießhübel unterwegs, als sie den Mann mit ihrem Auto erfasste, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen soll der 56-Jährige schon vor dem Unfall auf der Straße gelegen haben.

Er erlitt schwerste Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle. Ob und warum der Mann auf der Straße lag, ist laut Polizei Teil der laufenden Ermittlungen. Die Polizei sucht nach Zeugen.