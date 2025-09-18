Noch ist unklar, was auf der Straße genau passierte. Fest steht: Ein Mensch verlor sein Leben. Zwei Fahrzeuge landeten im Graben.

Ein Mensch ist bei einem Unfall in Wilhelmshaven ums Leben gekommen. (Symbolbild)

Wilhelmshaven - Bei einem Unfall mit einem Auto und einem dreirädrigen Krankenfahrstuhl in Wilhelmshaven ist ein Mensch tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, konnten Rettungskräfte dem 60 Jahre alten Fahrer des Krankenfahrstuhls nicht mehr helfen. Das motorisierte Fahrzeug mit drei Rädern und einem Versicherungskennzeichen ähnelt optisch einem Roller. Der 20 Jahre alte Autofahrer erlitt leichte Verletzungen.

Zum Unfallhergang am Nachmittag machte der Polizeisprecher vorerst nur wenige Angaben. Demnach wurden beide Fahrzeuge in den Straßengraben geschleudert. Die Straße wurde vorübergehend gesperrt. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr waren im Einsatz.