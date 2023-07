Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle.

Osterburg - Bei einem Verkehrsunfall zwischen Osterburg und Meseberg im Landkreis Stendal ist am Freitag eine Frau ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen wurden leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Eine 64 Jahre alte Frau war den Angaben nach auf der Landesstraße 9 in Richtung Meseberg unterwegs und aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Auto ins Schleudern geraten. Daraufhin stieß ihr Wagen mit einem Krankentransport zusammen, an dessen Steuer ein 53 Jahre alter Mann saß.

Der Krankentransport sei durch die Kollision von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren, teilte die Polizei mit. Dabei sei die 67-jährige Insassin des Krankentransportes so schwer verletzt worden, dass sie noch am Unfallort starb. Ein 69 Jahre alter Beifahrer der Autofahrerin blieb den Angaben zufolge unverletzt. Die Landesstraße musste nach dem Unfall für circa sechs Stunden voll gesperrt werden.