Berlin - Die Polizei hat in Berlin-Oberschöneweide einen Mann festgenommen, der zwei Mülltonnen angezündet haben soll. Die Polizei wurde am Montagmittag zu einem Mehrfamilienhaus in der Hasselwerderstraße gerufen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dort brannte eine Mülltonne in einem Hinterhaus. Zivilpolizisten beobachteten einen verdächtigen Mann und folgten ihm. In einer nahegelegenen Straße soll er eine Tonne geöffnet haben, aus der es kurz danach rauchte. Anwohner löschten den Brand und verhinderten ein Übergreifen der Flammen.

Der 64-Jährige wurde festgenommen. Bei ihm wurden Feuerzeuge und Streichhölzer gefunden. Ein Brandkommissariat der Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung. Es werde geprüft, ob der Mann für weitere Brände verantwortlich ist.