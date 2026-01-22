Ein umgestürzter Lkw sorgt für Tonnen von Birnen auf der Autobahn – und für zehn Kilometer Stau. Was das für Pendler jetzt bedeutet.

Aus bislang ungeklärten Gründen kam der mit Obst beladene Lastwagen von der Fahrbahn ab.

Garbsen - Nach einem Lkw-Unfall auf der Autobahn 2 bei Garbsen müssen Autofahrer in Richtung Berlin weiter deutlich mehr Zeit einplanen. Zwischen Garbsen und Hannover-Herrenhausen ist derzeit nur einer der drei Fahrstreifen frei, wie die Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen (VMZ) mitteilte. Die Aufräumarbeiten dauern demnach weiterhin an.

Der Lastwagen war nach Angaben der VMZ kurz nach Mitternacht verunglückt und umgestürzt. Dabei verteilte sich die komplette Ladung – „tonnenweise Birnen“ – über die Fahrbahn. Ein Kran habe den Lkw erst am Morgen wieder aufrichten können. Die gesamte Ladung müsse von der Autobahn eingesammelt werden.

Aktuell staut sich der Verkehr auf rund zehn Kilometern, Autofahrer müssen mit etwa einer Stunde Zeitverlust rechnen. Wie lange die Aufräumarbeiten noch dauern, war zunächst unklar.