Der Top-Kandidat auf den Sieg schwächelt. Nach einem packenden Finale siegt eine Mitfavoritin.

Auf der Galopprennbahn Hoppegarten stand der vorletzte Renntag an. (Archivbild)

Hoppegarten - Spitzenjockey Adrie de Vries hat beim Saisonfinale auf der Galopprennbahn Hoppegarten einen Höhepunkt des Berliner Rennjahres gewonnen. Der Topreiter siegte mit Mitfavoritin Santagada beim 35. Preis der Deutschen Einheit.

Das Zuchtrennen der Europa Gruppe III führte über 2000 Meter und war mit 55.000 Euro dotiert. Der Start war dreijährigen und älteren Pferden vorbehalten. Für de Vries war es der 47. Sieg in diesem Jahr.

„Ein tolles Pferd“

„Sie ist ein tolles Pferd. Heute hat endlich alles gepasst“, sagte de Vries. Besitzer und Züchter Helmut von Finck vom Gestüt Park Wiedingen ergänzte: „Santagada ist ein Rennpferd von Format. Wir wissen noch nicht, wo ihre Grenzen liegen.“

Nach einem packenden Finale hatte Santagada eine Halslänge Vorsprung. Auf den zweiten Platz kam Delgardo (Eddie Pedroza) vor Koffi Kick (Leon Wolff). Topfavorit Favorit Quest the Moon (Rene Piechulek) spielte überraschend keine Rolle und wurde Vorletzter im Feld der sieben Teilnehmer.