Spielte früher auch in Hamburg: Hannover-Trainer André Breitenreiter.

Hannover - Trainer André Breitenreiter von Hannover 96 hofft auch im Aufstiegsrennen dieser Zweitliga-Saison wieder auf einen Einbruch des Hamburger SV. „Es gibt zwei, drei Vereine, die, wenn sie über die ganze Rückrunde hinweg normal abliefern und konstant bleiben, andere Voraussetzungen haben. Dann wird es auch schwer sein, sie einzuholen“, sagte der frühere HSV-Stürmer. „Aber das ist in den letzten Jahren nicht passiert und vielleicht passiert es auch dieses Jahr nicht. Sodass man in diesen Momenten da sein muss.“

Das Nordduell zwischen Hamburg und Hannover (Sonntag, 13.30 Uhr/Sky) ist für Breitenreiter persönlich auch eine Rückkehr in die alte sportliche Heimat. Von Juli 1994 bis Januar 1998 bestritt er insgesamt 71 Bundesliga-Spiele für den HSV und schoss dabei zwölf Tore.

Die Erstliga-Rückkehr ist auch das Ziel der 96er. Als Tabellenfünfter haben sie nur drei Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter Hamburg. Mehr als 6000 Fans wollen die Niedersachsen am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) zu diesem Spitzenspiel begleiten.

Trainer lässt Matondo-Debüt offen

„Es geht darum, sich bis zum Ende der Saison in eine Position zu bringen, in der man attackieren kann. Siege gegen direkte Konkurrenten helfen da umso mehr“, sagte Breitenreiter. Sein Team könne „bis zum Ende ein gewichtiges Wort um den Aufstieg mitsprechen, wenn wir so weiterspielen und den Glauben haben. Wir können eine sehr gute Rolle spielen.“

Ob der erst am Donnerstag von den Glasgow Rangers ausgeliehene Robbi Matondo schon am Sonntag sein Debüt für Hannover gibt, ließ der Trainer am Freitag noch offen: „Wir müssen erst mal schauen, wie er das heutige Training verpackt und das morgige Abschlusstraining bestreitet.“ Der „Tempodribbler“ (Breitenreiter) aus Wales spielte von 2019 bis 2022 bereits für den FC Schalke 04.