Berlin/Frankfurt - Der 1. FC Union will in der Bundesliga seine Negativserie gegen Spitzenmannschaften beenden. Am Samstagnachmittag (15.30 Uhr/Sky) treten die Köpenicker beim Tabellensechsten Eintracht Frankfurt an. In den neun bisherigen Spielen gegen die Mannschaften aus den Top sechs gab es für Union nur Niederlagen. Verzichten muss Trainer Nenad Bjelica auf den gesperrten Andras Schäfer und den verletzten Janik Haberer. In der Tabelle liegen die Berliner vor dem Spieltag neun Punkte vor dem Relegationsrang 16.

In der zweiten Liga empfängt Hertha BSC am Abend (20.30 Uhr/Sky und Sport1) den 1. FC Nürnberg im Olympiastadion. Bislang spielten die Berliner fünfmal am Samstagabend, einen Sieg gab es bislang nicht. „Vielleicht einen Espresso mehr trinken. Bisschen mehr Koffein, um wach zu sein“, scherzte Trainer Pal Dardai. In der Tabelle stehen beide Teams im Mittelfeld.