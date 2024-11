München - Harry Kane und die Torquote in Topspielen - das leidige Thema holt den Goalgetter auch vor der anstehenden Topspiel-Woche des FC Bayern wieder ein. Vor dem Champions-League-Spiel am Abend (21.00 Uhr/Prime Video) in München gegen Paris Saint-Germain widerspricht der Kapitän der englischen Fußball-Nationalmannschaft deutlich. „Es ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, wenn man die Tore in der letzten Saison in den großen Spielen sieht, in Dortmund, in Stuttgart, alle diese Spiele“, sagte der 31 Jahre alte Kane.

Er fühle sich aktuell so gut wie lange nicht, erst am vergangenen Freitag gelang ihm beim 3:0 gegen den FC Augsburg ein Hattrick. „Meine Zahlen sind die besten meiner Karriere“, sagte Kane. In der laufenden Saison hat er in 17 Pflichtspielen für die Bayern 20 Mal getroffen; auch beim 1:4 in Barcelona und gleich dreifach gegen den VfB Stuttgart.

Der anstehende Topspiel-Block gegen PSG sowie am Samstag in der Bundesliga bei Borussia Dortmund und danach im DFB-Pokal gegen Titelverteidiger Bayer Leverkusen bietet für Kane natürlich wieder erstklassige Möglichkeiten, um in großen Partien Großes zu leisten.

„Als Stürmer muss ich natürlich Tore erzielen“

„Ich versuche, in jedem Spiel zu treffen und der Mannschaft zu helfen. Das ist eine große Woche, die jetzt vor uns liegt. Und als der Stürmer der Mannschaft muss ich natürlich dem Team helfen, indem ich Tore erziele“, beschrieb Kane sein Aufgabenprofil.

Er werde seine eigene Leistung trotzdem nicht nur an Toren messen. „Und wenn wir drei Siege holen, ohne dass ich treffe, dann sind wir alle glücklich. Und auch der Trainer wird glücklich sein“, bemerkte der Mittelstürmer zum anstehenden Topspiel-Dreierpack binnen acht Tagen.

Kanes erklärtes Ziel ist es, in seinem zweiten Jahr beim FC Bayern endlich auch Team-Titel zu gewinnen. Diese fehlen ihm nämlich noch in seiner bislang unvollendeten Karriere. „Seit ich bei Bayern bin, sind meine Zahlen als Torjäger nach oben gegangen“, sagte er. „Ich hoffe, das geht so weiter, mit den Spielern um mich herum.“

Seine Offensivkollegen in München seien sehr gut und würde ihm viele Tore ermöglichen. Kane will diesen Standard halten, oder sogar „noch weiter nach oben bringen“. Auch in den großen Spielen gegen große Gegner.