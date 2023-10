Blick in das Bärengehege im Schloss Hartenfels.

Torgau - Braunbärin Jette, die auf Schloss Hartenfels in Torgau lebte, ist tot. Um ihr weiteres Leiden zu ersparen, sei sie am Donnerstag eingeschläfert worden, teilte der Landkreis Nordsachsen mit. Der Tierarzt sei von den Bärenpflegerinnen herbeigerufen worden, nachdem sich der Zustand der Bärin über Nacht rapide verschlechtert hatte. Jette war 1988 auf Schloss Hartenfels zur Welt gekommen und den Angaben zufolge das letzte in Torgau geborene Mitglied der dortigen Bärenfamilie.

Benno Kittler, Mitbegründer und langjähriger Vorsitzender der Torgauer Bärenstiftung, sprach vom „Ende einer Ära“. Mit 35 Jahren hatte Jette die Lebenserwartung von Braunbären weit übertroffen, hieß es. Nun gibt es noch zwei Bären in Torgau. Die Geschwister Bea und Benno sind beide zehn Jahre alt. Sie leben seit 2015 auf Schloss Hartenfels, wo es eine über 500-jährige Bärentradition gibt.