Ein Abgang, eine Verlängerung: Während die schwedische Torhüterin den Thüringer HC verlässt, bleibt die talentierte Ungarin Szabo beim Club.

Erfurt - Der Handball-Bundesligist Thüringer HC nimmt eine Veränderung auf der Torhüterin-Position vor. Wie der Club mitteilte, verlässt die Schwedin Christina Lövgren Hallberg den siebenmaligen deutschen Meister am Saisonende. Lövgren Hallberg war zur Saison 2024/25 aus ihrer Heimat nach Thüringen gewechselt.

Dagegen sieht Linksaußen Anna Szabo ihre Zukunft beim THC. Die 21-Jährige, die im Sommer 2024 aus Ungarn gekommen war, verlängerte ihren Vertrag um zwei weitere Jahre. „Anna ist bei uns sehr schnell angekommen, hat sich gut entwickelt und der gemeinsame Weg soll in den nächsten beiden Jahren fortgesetzt werden. Am besten Richtung ungarische Nationalmannschaft“, sagte Trainer Herbert Müller.