Eisenach - Handball-Bundesligist ThSV Eisenach verliert seinen Nationalspieler Marko Grgic mit sofortiger Wirkung an den Ligakonkurrenten SG Flensburg-Handewitt. Darauf verständigten sich beide Clubs und der Top-Torschütze der vergangenen Bundesliga-Saison. Ursprünglich war ein Wechsel des 21-Jährigen erst für die Saison 2026/27 vorgesehen.

„Es ist kein Geheimnis, dass wir Marko in diesem Sommer nicht ziehen lassen wollten“, sagte ThSV-Geschäftsführer René Witte in einer Vereinsmitteilung. „Er hat das Gespräch mit uns gesucht und eindringlich den Wunsch geäußert, sich schon jetzt der SG Flensburg-Handewitt anschließen zu dürfen. In die Verhandlungen mit der SG sind wir zwar nur ungern eingetreten, waren aber motiviert, eine Lösung zu finden, die alle Seiten zufriedenstellt.“ Die Ablösemodalitäten bleiben geheim.

Grgic reift in Eisenach zum Nationalspieler

Eisenach muss nun das Ziel erneuter Klassenverbleib ohne seinen Torjäger angehen, der in der vergangenen Spielzeit mit 301 Treffern Torschützenkönig der Bundesliga wurde. Der 2022 von der HG Saarlouis nach Eisenach gewechselte, wurfgewaltige linke Rückraumspieler reifte in Thüringen zum Nationalspieler, gab im Mai 2024 sein Auswahldebüt und holte mit dem DHB-Team im gleichen Jahr in Paris die olympische Silbermedaille. Mittlerweile hat er 23 Länderspiele für Deutschland absolviert und dabei 61 Tore erzielt.