Hamburg - Immanuel Pherai schätzt das kommende Duell seines Hamburger SV gegen seinen Ex-Club Eintracht Braunschweig als schwierig ein. „Sie haben in der Liga und zuletzt im Test gegen St. Pauli wieder gewonnen und dadurch ein gutes Gefühl bekommen - auch durch den neuen Trainer“, sagte Pherai der „Braunschweiger Zeitung“ (Donnerstag). Die Niedersachsen waren nach dem Sieg beim Debüt des neuen Trainers Daniel Scherning im Kellerduell gegen den VfL Osnabrück (3:2) auf den 17. Tabellenplatz der 2. Fußball-Bundesliga geklettert. In der Länderspielpause hatten die Braunschweiger den Tabellenführer FC St. Pauli in einem Testspiel mit 2:1 besiegt.

Pherai war im Sommer von Braunschweig zum HSV gewechselt. „Es war auf jeden Fall der richtige Schritt für mich“, sagte Pherai. „Hier kann ich mich weiterentwickeln und zu einem besseren Spieler werden.“ Bislang tut sich der 22-Jährige aber schwer - in zehn Pflichtspielen gelang Pherai noch kein Treffer. „Das ärgert mich natürlich ein bisschen“, sagte der offensive Mittelfeldspieler. „Vielleicht klappt es ja ausgerechnet gegen die Eintracht.“

Seinem Ex-Club traut Pherai noch einiges zu: „Sie können den Klassenerhalt schaffen - auf jeden Fall. Es ist schwierig, aber nicht unmöglich.“ Auf den Relegations- und die ersten Nicht-Abstiegsränge haben die Niedersachsen fünf Punkte Rückstand.