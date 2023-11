Leipzig - Die Handballer des SC DHfK Leipzig haben in der Bundesliga den dritten Heimsieg nacheinander gefeiert. Das Team von Trainer Runar Sigtryggsson bezwang am Donnerstagabend den TVB Stuttgart mit 36:30 (15:15). Vor 4202 Zuschauern zeichneten sich Franz Semper und Viggo Kristjansson mit jeweils acht Toren als beste Werfer aus. Überragender Akteur des SC DHfK, der mit nun 12:14 Punkten auf Platz neun rangiert, war jedoch Domenico Ebner. Der italienische Nationaltorhüter glänzte mit 20 Paraden.

Die Leipziger fanden sofort ihren Rhythmus in der Offensive und führten nach sechs Minuten bereits mit 6:3. Es war der Auftakt zu einem furiosen Schlagabtausch, in dem beide Teams mit hohem Tempo und starker Chancenverwertung überzeugten. Bis zum 13:12 (17. Minute) setzte sich die Torejagd fort, ehe die Partie eine spektakuläre Wendung nahm, die in erster Linie die beiden eingewechselten Torhüter zu verantworten hatten.

Der Stuttgarter Miljan Vujovic verzeichnete bis zur Pause sieben Paraden. Bei den Leipzigern avancierte Ebner zum Unterschiedsspieler und wehrte im ersten Durchgang acht von elf Würfen der Gäste ab.

Den besseren Start in die zweite Hälfte erwischte der SC DHfK, der seine Angriffe jetzt wieder geduldiger ausspielte. Die Stuttgarter ließen sich allerdings nicht abschütteln und blieben bis zum 21:22 (41.) dran, ehe sich die Gastgeber mit einem 6:2-Lauf auf 28:23 (50.) absetzen konnten.

Auch in dieser Phase brachte Ebner die TVB-Werfer regelmäßig zur Verzweiflung. In der Schlussphase versuchten Stuttgart, die Leipziger mit einer offensiven Deckung aus dem Konzept zu bringen, doch die Sigtryggsson-Schützlinge ließen nichts mehr anbrennen.