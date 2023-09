Magdeburg - Nikola Portner bleibt dem SC Magdeburg für weitere Jahre erhalten. Der Schweizer Nationaltorhüter verlängerte seinen Vertrag beim Champions-League-Sieger bis 2027. Das teilte der Handball-Bundesligist am Samstag mit. Der 29-Jährige war im vergangenen Jahr vom Chambery Savoie HB aus Frankreich nach Magdeburg gewechselt und holte gleich in seiner ersten Saison die Club-WM sowie den Sieg in der Königsklasse.

„Ich fühle mich hier sehr wohl mit meiner Familie und wir haben ein zweites Zuhause bei der SCM-Familie gefunden. Ich bin auch davon überzeugt, dass wir noch sehr viel Potenzial mit der Mannschaft haben, um große Dinge zu erreichen“, sagte Portner. Dass der Keeper bleibt, stand schon länger fest. „Wir waren uns schon vor dem Champions-League-Final4 mit Niko einig über eine Verlängerung und haben das in der Sommerpause dann auch finalisiert“, sagte Trainer Bennet Wiegert.