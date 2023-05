Wolfsburg - Torwart Philipp Schulze bleibt dem Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg langfristig erhalten. Der 20-Jährige hat seinen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 verlängert, gab der niedersächsische Club am Donnerstag bekannt. Der 1,90 Meter große Schlussmann war 2017 von Hannover 96 zu den Wölfen gewechselt und durchlief mehrere Jugendmannschaften des Vereins. Obwohl er offiziell zum Profi-Kader gehört, kam er in dieser Spielzeit noch nicht in der Bundesliga zum Einsatz.