Gelsenkirchen - Der offenbar vor einem Wechsel stehende Keeper Ron-Thorben Hoffmann hat zum Start in die Trainingswoche von Zweitligist FC Schalke 04 gefehlt. Die sportliche Leitung habe den 25-Jährigen für Gespräche mit anderen Vereinen freigestellt, teilte der Club mit. Medienberichten zufolge soll Hoffmann vor einer Rückkehr zu Eintracht Braunschweig stehen, von wo er vor der Saison zu den Königsblauen gewechselt war.

Als möglicher Ersatz bei Schalke wurde zuletzt der vereinslose Torhüter Loris Karius gehandelt. Er soll bereits am Freitag seinen Medizincheck in Gelsenkirchen absolviert haben. Der 31 Jahre alte Karius spielte bis zum Sommer bei Newcastle United, war zuvor auch beim FC Liverpool aktiv und stand mit dem Club unter anderem im Champions-League-Finale 2018. In der Bundesliga trug er das Trikot des FSV Mainz 05 und des 1. FC Union Berlin.

Ebenfalls für Gespräche mit anderen Vereinen freigestellt wurde indes auch Stürmer Bryan Lasme. Der 26 Jahre alte Franzose könnte übereinstimmenden Medienberichten zufolge ins Ausland wechseln.