Mitarbeiter der Spurensicherung stehen nach dem Fund einer Frauenleiche an ihren Einsatzfahrzeugen.

Kassel - Im Fall einer 14-Jährigen, die in einem Waldstück bei Bad Emstal in Nordhessen tot aufgefunden wurde, hat die Polizei einen 20 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen. Das teilten die Staatsanwaltschaft Kassel und das Polizeipräsidium Nordhessen am Freitag gemeinsam mit. Die Jugendliche war seit Mittwoch vermisst worden.