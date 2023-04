Berlin - Eine 92 Jahre alte Frau ist bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Spandau tot aufgefunden worden. Wie ein Sprecher der Feuerwehr am Freitag mitteilte, war am späten Donnerstagabend ein Brand in einer Wohnung im 15. Stock eines Hochhauses ausgebrochen. Den Angaben zufolge brannte beim Eintreffen der Feuerwehr ein Zimmer in voller Ausdehnung. Die Einsatzkräfte brachten die leblose Frau aus der Wohnung, der Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen.

Die Löscharbeiten dauerten rund zwei Stunden an. Insgesamt waren 54 Einsatzkräfte vor Ort. Die genaue Brand- und Todesursache ist laut Polizei noch unklar. Die Ermittlungen laufen.