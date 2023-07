Plauen - Die Polizei hat am Samstagnachmittag eine tote Frau in einer Wohnung in Plauen (Vogtlandkreis) gefunden. Zuvor sei die Rettungsleitstelle wegen einer durch eine Stichverletzung verletzten Person alarmiert worden, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Die Beamten fanden die 37-jährige Frau dann leblos in der Wohnung ihres Ex-Partners vor.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand könne ein Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden, teilte die Polizei in der Nacht zum Sonntag mit. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, befand sich den Angaben zufolge ein Mann vor dem Wohnhaus, der als der Ehemann der Toten identifiziert werden konnte. Der 45-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauerten noch an.