Hohenmölsen - Im Burgenlandkreis ist eine unbekannte Tote gefunden worden. Die Leiche war am Samstag auf einem Feldweg bei Hohenmölsen von einem Jagdpächter entdeckt worden, teilte die Polizei in Halle am Sonntag mit. Die derzeit noch Unbekannte sei zwischen 60 und 70 Jahre alt und womöglich beim Blumen pflücken von zahlreichen Bienen angegriffen und gestochen worden. Bei der Bergung der Toten seien auch die Einsatzkräfte von den Tieren attackiert worden, hieß es. Zeugen sagten laut eines Polizeisprechers aus, dass die Frau am Tag zuvor noch nicht dort gelegen habe. Die Ermittlungen zur genauen Todesursache dauern an.