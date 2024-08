Seit fast zwei Wochen wird eine 68 Jahre alte Frau aus einem Seniorenzentrum in Magdeburg vermisst. Was ist geschehen?

Tote Frau in Magdeburg gefunden - Vermisste 68-Jährige?

Magdeburg - In Magdeburg ist eine leblose Frau gefunden worden - die Polizei prüft, ob es sich um eine als vermisst gemeldete 68-Jährige handelt. Die Identität müsse noch geklärt werden, sagte ein Polizeisprecher in Magdeburg. Das Ergebnis liege voraussichtlich Anfang kommender Woche vor. Zuvor hatte die „Magdeburger Volksstimme“ berichtet. Am 12. August hatte das Polizeirevier Magdeburg eine Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten Frau herausgegeben. Sie war aus einem Seniorenzentrum verschwunden.